Россияне опять бьют по Харькову. Предварительно – двое погибших

Российские оккупанты снова обстреливают Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщает о "прилетах" в двух районах областного центра. По предварительной информации, два человека погибли.

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Терехов написал в Telegram, что россияне ударили по Немышлянскому району – предварительно, из реактивной системы залпового огня.

Также под вражеским огнем оказался Индустриальный район Харькова – предварительно, два "прилета", в том числе по административному зданию.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным медиков, два человека погибли, пятеро – получили ранения.

Он призвал людей находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.

Терехов показал фото последствий обстрела Индустриального района:

Сегодня ночью оккупанты тоже били по Харькову: в Холодногорском районе города было попадание по одному из предприятий, а в Салтовском – по объекту критической гражданской инфраструктуры.

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Оксана Житнюк

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