Россияне опять бьют по Харькову. Предварительно – двое погибших
Российские оккупанты снова обстреливают Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщает о "прилетах" в двух районах областного центра. По предварительной информации, два человека погибли.
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Терехов написал в Telegram, что россияне ударили по Немышлянскому району – предварительно, из реактивной системы залпового огня.
Также под вражеским огнем оказался Индустриальный район Харькова – предварительно, два "прилета", в том числе по административному зданию.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным медиков, два человека погибли, пятеро – получили ранения.
Он призвал людей находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.
Терехов показал фото последствий обстрела Индустриального района:
- Сегодня ночью оккупанты тоже били по Харькову: в Холодногорском районе города было попадание по одному из предприятий, а в Салтовском – по объекту критической гражданской инфраструктуры.
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