В Харькове – ракетный удар россиян по объекту критической инфраструктуры

В первые минуты 8 сентября армия государства-террориста России ударила ракетами по Харькову, попав, предварительно, в объект критической гражданской инфраструктуры. Такую информацию в Telegram сообщил мэр Игорь Терехов.

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По его словам, один "прилет" зафиксирован в Холодногорском районе города – попадание по одному из предприятий.

Второе попадание – в Салтовском районе, "предварительно по объекту, критически важному для нормального жизнеобеспечения города". На этом месте вспыхнул пожар.

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Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, добавил глава городской военной администрации.

Спустя час, примерно в 01:00, в Харькове снова слышны взрывы от новых "прилетов", сообщают местные жители.

Из-за близости Харькова к границе с государством-агрессором (менее 22 км по прямой от окружной дороги на севере до России) город с первых дней полномасштабного вторжения практически ежедневно обстреливается артиллерией и подвергается ракетным ударам как из РФ, так и с временно оккупированных территорий Харьковской области.

В первые дни сентября Силы обороны Украины проводят контрнаступление на юго-востоке от Харькова, выбивая врага с захваченных им украинских территорий.

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Россияне несут потери под Херсоном, один из дивизионов потерял боеспособность.

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Євген Пилипенко

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