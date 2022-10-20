"Только газоны портят". Россияне с утра ударили по Николаеву ракетами из С-300
Утром 20 октября, спустя пару минут после объявления воздушной тревоги, в прифронтовом Николаеве прогремели взрывы. По данным местных пабликов, которые выкладывают заретушированные снимки и видео, чтобы не было видно привязки к местности, есть "прилеты".
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Тревогу включили в 09:03 утра, в 09:06 появились сообщения по меньшей мере о двух взрывах, в том числе от источника LIGA.net в Ингульском районе городе.
Такое короткое время подлета объясняется тем, что запускали ракеты, вероятно, с временно оккупированной части Херсонской области. Видео пусков в OSINT-группах опубликовали с привязкой к Скадовскому району. Эти данные требуют подтверждения.
В 09:23 был дан отбой тревоги.
Куда попали российские оккупанты, пока неизвестно.
ОБНОВЛЕНО в 10:01. Глава НикОВА Ким написал, что были удары из комплексов С-300 россиян: "Без жертв и разрушений. Только газоны портят".
Новость будет дополнена при появлении соответствующей информации.
- 19 октября Украину в полдень атаковали ракетами, из Беларуси пускали "шахиды" – ПВО почти все сбила, но снова есть прилеты по объектам энергетической инфраструктуры.
- Украинцев просят 20 октября минимизировать потребление электроэнергии, чтобы избежать "падения" энергосистемы в регионах.
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