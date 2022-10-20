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"Только газоны портят". Россияне с утра ударили по Николаеву ракетами из С-300

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 09:34
Николаев (скриншот из видео)
дополнено

Утром 20 октября, спустя пару минут после объявления воздушной тревоги, в прифронтовом Николаеве прогремели взрывы. По данным местных пабликов, которые выкладывают заретушированные снимки и видео, чтобы не было видно привязки к местности, есть "прилеты".

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Тревогу включили в 09:03 утра, в 09:06 появились сообщения по меньшей мере о двух взрывах, в том числе от источника LIGA.net в Ингульском районе городе.

Такое короткое время подлета объясняется тем, что запускали ракеты, вероятно, с временно оккупированной части Херсонской области. Видео пусков в OSINT-группах опубликовали с привязкой к Скадовскому району. Эти данные требуют подтверждения.

ВАЖНО: нельзя снимать и выкладывать в Интернет видео и фото работы ПВО! Это помогает врагу корректировать будущие удары.

В 09:23 был дан отбой тревоги.

Куда попали российские оккупанты, пока неизвестно.

ОБНОВЛЕНО в 10:01. Глава НикОВА Ким написал, что были удары из комплексов С-300 россиян: "Без жертв и разрушений. Только газоны портят".

Новость будет дополнена при появлении соответствующей информации.

Читайте также: "Эвакуация" в Херсонской области. Россия может намеренно обстрелять гражданских — Генштаб

Євген Пилипенко
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обстрел война ракетный удар Николаев
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