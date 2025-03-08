Россияне сбросили пять авиабомб на Константиновку: есть пострадавшие и разрушения – фото

По предварительным данным, ранения получили четыре человека

Последствия удара (Фото: Донецкая ОВА)

Утром в субботу, 8 марта, россияне массированно атаковали город Константиновка в Донецкой области. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация.

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По предварительной информации, россияне сбросили на город пять авиабомб. Ранения получили четверо местных жителей от 29 до 48 лет.

Кроме этого, повреждены семь многоэтажек, четыре частных дома, четыре админздания, аптека, магазин, шесть линий электропередач и два газопровода.

Фото: Донецкая ОВА

Фото: Донецкая ОВА

Фото: Донецкая ОВА

Вечером 7 марта россияне нанесли комбинированный удар по Доброполью в Донецкой области.

В результате атаки погибли 11 человек. Еще более 30 местных жителей получили ранения.