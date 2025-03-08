Россияне сбросили пять авиабомб на Константиновку: есть пострадавшие и разрушения – фото
Последствия удара (Фото: Донецкая ОВА)

Утром в субботу, 8 марта, россияне массированно атаковали город Константиновка в Донецкой области. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация.

По предварительной информации, россияне сбросили на город пять авиабомб. Ранения получили четверо местных жителей от 29 до 48 лет.

Кроме этого, повреждены семь многоэтажек, четыре частных дома, четыре админздания, аптека, магазин, шесть линий электропередач и два газопровода.

Россияне сбросили пять авиабомб на Константиновку: есть пострадавшие и разрушения – фото
Фото: Донецкая ОВА
Россияне сбросили пять авиабомб на Константиновку: есть пострадавшие и разрушения – фото
Фото: Донецкая ОВА
Россияне сбросили пять авиабомб на Константиновку: есть пострадавшие и разрушения – фото
Фото: Донецкая ОВА
Читайте также
Россияне ночью атаковали ракетами и 145 БпЛА: как отработала ПВО
войнаконстантиновкаавиаударДонецкая область