Росіяни скинули п’ять авіабомб на Костянтинівку: є постраждалі та руйнування – фото
Вранці у суботу, 8 березня, росіяни масовано атакували місто Костянтинівка в Донецькій області. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.
За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто п’ять авіабомб. Поранення отримали четверо місцевих мешканців від 29 до 48 років.
Крім цього, пошкоджено сім багатоповерхівок, чотири приватні будинки, чотири адмінбудівлі, аптеку, крамницю, шість ліній електропередач і два газогони.
- Увечері 7 березня росіяни завдали комбінованого удару по Добропіллю в Донецькій області.
- Унаслідок атаки загинули 11 людей. Ще понад 30 місцевих мешканців отримали поранення.