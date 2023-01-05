Россияне убили семью в Бериславе: снаряд оккупантов с левого берега Днепра попал в дом
05.01.2023, 14:58
Берислав после обстрела россиян (иллюстративный скриншот из видео)
Сегодня, 5 января, российская армия с временно оккупированного левого берега Днепра обстреляла освобожденный прошлой осенью город Берислав: снаряд попал в дом, убив всю семью – пару и их 12-летнего сына. Об этой трагедии сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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"В этом вся низость и подлость России. Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают всю семью", – написал он в Telegram.
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