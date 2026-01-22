РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: есть пострадавшие, в том числе трое детей – фото

Двух взрослых и полуторагодовалого мальчика госпитализировали после ракетного удара по Кривому Рогу

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Днем в четверг, 22 января, россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу – есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По его данным, в результате удара пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе ребенок.

Полуторагодовалый мальчик находится в состоянии средней тяжести. Он под наблюдением врачей, как и пострадавшие 55-летний мужчина и женщина 58 лет. Еще две местные жительницы будут лечиться дома.

Также из-за атаки поврежден двухэтажный многоквартирный дом.

Около 11:00 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. А в 11:09 военные заявили о движении баллистики на Кривой Рог.

ОБНОВЛЕНО В 13:35. Ганжа сообщил, что количество пострадавших возросло до 11 человек. Среди них – трое детей. Кроме полуторагодовалого мальчика, девочки восьми и 10 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что сильно пострадал двухэтажный дом, а также дома частного сектора, административные здания, объекты инфраструктуры, заведение культуры. Без электричества осталось около 10 000 абонентов.

