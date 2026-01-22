РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: есть пострадавшие, в том числе трое детей – фото

РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: есть пострадавшие, в том числе трое детей – фотообновлено
Днем в четверг, 22 января, россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу – есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
По его данным, в результате удара пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе ребенок.
Полуторагодовалый мальчик находится в состоянии средней тяжести. Он под наблюдением врачей, как и пострадавшие 55-летний мужчина и женщина 58 лет. Еще две местные жительницы будут лечиться дома.
Также из-за атаки поврежден двухэтажный многоквартирный дом.
Около 11:00 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. А в 11:09 военные заявили о движении баллистики на Кривой Рог.
ОБНОВЛЕНО В 13:35. Ганжа сообщил, что количество пострадавших возросло до 11 человек. Среди них – трое детей. Кроме полуторагодовалого мальчика, девочки восьми и 10 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что сильно пострадал двухэтажный дом, а также дома частного сектора, административные здания, объекты инфраструктуры, заведение культуры. Без электричества осталось около 10 000 абонентов.
- Вечером 21 января россияне били дронами по Запорожью, повредив "Эпицентр" и дома в частном секторе.
- В ночь на 22 января под ударом были Одесская, Днепропетровская и Черниговская области.
