Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: є постраждалі, зокрема троє дітей – фото

Двох дорослих та півторарічного хлопчика ушпиталили після ракетного удару по Кривому Рогу

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Вдень у четвер, 22 січня, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу – є постраждалі та руйнування. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його даними, унаслідок удару постраждало щонайменше п’ять людей, зокрема дитина.

Півторарічний хлопчик перебуває у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві мешканки лікуватимуться вдома.

Також через атаку пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.

Близько 11:00 Повітряні сили Збройних Сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. А об 11:09 військові заявили про рух балістики на Кривий Ріг.

ОНОВЛЕНО ОБ 13:35. Ганжа повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11 людей. Серед них – троє дітей. Окрім півторарічного хлопчика, дівчата восьми й 10 років. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що сильно постраждав двоповерховий будинок, а також будинки приватного сектору, адміністративні будівлі, об'єкти інфраструктури, заклад культури. Без електрики залишилося близько 10 000 абонентів.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС