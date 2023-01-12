Россияне ударили минами по селу на границе Украины, Беларуси и РФ – карты
Утром 12 января армия российских оккупантов ударила из минометов по приграничным районам Черниговской области, в том числе там, где сходятся территории Украины, Беларуси и РФ. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".
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В районе Сеньковки с 07:50 до 08:10 утра было семь "приходов" предположительно из миномета 120 мм.
Весной 2022 года в Сеньковке демонтировали монумент "Три сестры", посвященный "дружбе народов".
Также в течение часа, с 10:20 до 11:20, враг выпустил 12 мин того же калибра в районе села Карповичи восточнее Сеньковки.
О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала, военнослужащие и их техника не пострадали.
Как местные жители переживают террор россиян (видео – Суспільне Чернігів):
- 10 января 2023 года РФ взорвала склад пиротехники в Харькове. Оккупанты вбросили, что там были и снаряды, но видео пожара это не подтверждает.
- 11 января россияне нанесли удар по роддому в Херсоне.
- Ночью 12 января Россия ударила по Запорожью ракетами и из РСЗО: повреждены инфраструктура и частные дома.
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