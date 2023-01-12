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Россияне ударили минами по селу на границе Украины, Беларуси и РФ – карты

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 13:09
Россияне ударили минами по селу на границе Украины, Беларуси и РФ – карты - Фото
Оккупанты вторгаются в Украину в Сеньковке, 24.02.2022 (скриншот)

Утром 12 января армия российских оккупантов ударила из минометов по приграничным районам Черниговской области, в том числе там, где сходятся территории Украины, Беларуси и РФ. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".

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В районе Сеньковки с 07:50 до 08:10 утра было семь "приходов" предположительно из миномета 120 мм.

Сеньковка на карте

Весной 2022 года в Сеньковке демонтировали монумент "Три сестры", посвященный "дружбе народов".

Также в течение часа, с 10:20 до 11:20, враг выпустил 12 мин того же калибра в районе села Карповичи восточнее Сеньковки.

Карповичи на карте

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала, военнослужащие и их техника не пострадали.

Как местные жители переживают террор россиян (видео – Суспільне Чернігів):

Смотрите видео: Ким заявил, что РФ "Кинжалами" в Очакове взорвала склад мин времен Второй мировой

Євген Пилипенко
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обстрел война мина черниговская область Сеньковка Карповичи
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