Россияне ударили по Вольнянску: погибли шесть человек, есть раненые

В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома, заявил Федоров

Последствия российского удара (Иллюстративное фото: EPA)

Вечером 29 июня россияне нанесли удар по городу Вольнянск Запорожского района. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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По предварительной информации, погибли шесть человек. Еще восемь местных жителей получили ранения.

По данным Федорова, поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.

Днем 28 июня российские захватчики нанесли удар управляемыми авиабомбами по Циркунам Харьковской области, есть пострадавшие и повреждения.

Вечером того же дня россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре. В результате атаки погиб один человек.

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