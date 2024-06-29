Росіяни вдарили по Вільнянську: загинули шестеро людей, є поранені
Ввечері 29 червня росіяни завдали удару по місту Вільнянськ Запорізького району. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
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За попередньою інформацією, загинули шестеро людей. Ще восьмеро місцевих мешканців отримали поранення.
За даними Федорова, пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.
- Вдень 28 червня російські загарбники здійснили удар керованими авіабомбами по Циркунах Харківської області, є постраждалі та пошкодження.
- Ввечері того ж дня росіяни здійснили ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі. Внаслідок атаки загинула одна людина.
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