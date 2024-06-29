Росіяни вдарили по Вільнянську: загинули шестеро людей, є поранені

Наслідки російського удару (Ілюстративне фото: EPA)

Ввечері 29 червня росіяни завдали удару по місту Вільнянськ Запорізького району. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За попередньою інформацією, загинули шестеро людей. Ще восьмеро місцевих мешканців отримали поранення.

За даними Федорова, пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.

Вдень 28 червня російські загарбники здійснили удар керованими авіабомбами по Циркунах Харківської області, є постраждалі та пошкодження.

Ввечері того ж дня росіяни здійснили ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі. Внаслідок атаки загинула одна людина.

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