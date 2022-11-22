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Российские террористы ударили по Орехову: прямое попадание в пункт выдачи гумпомощи

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 11:53
Российские террористы ударили по Орехову: прямое попадание в пункт выдачи гумпомощи - Фото
"Прилет" мины в Орехове (скриншот)

Утром 22 ноября в прифронтовом Орехове Запорожской области российские оккупанты совершили теракт: под обстрел врага попал пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Александр Старух.

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"Прямо сейчас российские изверги обстреливают город Орехов. В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения", – написал глава ОВА в 11:21.

По его словам, жертв могло быть значительно больше, но их удалось предотвратить благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, когда не создаются очереди и скопления людей, а рядом есть укрытие.

Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил в Telegram, что "российские террористы обстреливают пункты выдачи гуманитарки, продолжают ядерный шантаж: жалкая тактика военных неудачников".

"Что ж, на каждое такое действие есть украинское противодействие", – подытожил он.

Орехов на фронтовой карте

  • Оккупанты обстреливают Орехов с весны, когда ВСУ остановили их на линии неподалеку от города.
  • 7 сентября 2022 года россияне ударили "Градом" по селу под Запорожьем: трое погибли во время получения гуманитарки.
Євген Пилипенко
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обстрел война военные преступления смерть запорожская область терроризм орехов
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