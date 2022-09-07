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РФ обстреляла "Градом" село под Запорожьем: трое погибли во время получения гуманитарки

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 17:51
РФ обстреляла
Фото - Telegram Старуха

Российские оккупанты обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" населенный пункт в Запорожской области, в результате чего погибли три человека, еще пятеро – тяжело ранены. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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Глава ОВА сообщил, что обстрел из "Града" села Малая Токмачка Ореховского района произошел 7 сентября приблизительно в 15:40.

"Во дворе находились восемь гражданских, они в это время получали гуманитарную помощь. Из-за обстрела пятеро людей тяжело ранены, троих убито. Обстрел продолжается", – написал Старух.

  • Сегодня российская армия также снова обстреляла временно оккупированный Энергодар Запорожской области. В результате обстрела в городе во второй раз за сутки пропал свет.

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Оксана Житнюк
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гуманитарная помощь погибшие Запорожье град орехов Малотокмачка
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