Рябошапка уволил еще одного областного прокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Валерия Романова с должности прокурора Запорожской области. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГПУ.
Согласно информации, которую опубликовала ГПУ, вчера Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности прокурора Запорожской области.
Валерий Романов родился 2 июля 1966 г. Получил высшее образование в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.
Был назначен на должность прокурора Запорожской области в октябре 2016 года.
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