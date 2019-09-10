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Рябошапка уволил еще одного областного прокурора

Рябошапка уволил еще одного областного прокурора - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.09.2019, 16:44

В начале сентября генеральный прокурор уже успел уволить 12 областных прокуроров

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Валерия Романова с должности прокурора Запорожской области. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГПУ

Согласно информации, которую опубликовала ГПУ, вчера Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности прокурора Запорожской области. 

Валерий Романов родился 2 июля 1966 г. Получил высшее образование в Национальной юридической академии  имени Ярослава Мудрого.

Был назначен на должность прокурора Запорожской области в октябре 2016 года. 

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