Рябошапка уволил еще одного областного прокурора

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Валерия Романова с должности прокурора Запорожской области. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГПУ.

Согласно информации, которую опубликовала ГПУ, вчера Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности прокурора Запорожской области.

Валерий Романов родился 2 июля 1966 г. Получил высшее образование в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

Был назначен на должность прокурора Запорожской области в октябре 2016 года.

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