Сайдик сообщил, когда должно начаться разминирование Петровского

Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)

Разминирование в районе Петровского в Донецкой области, где 9 ноября началось разведение сил и средств, должно начаться не позднее, чем 13 ноября. Об этом заявил по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает Радио Свобода.

Он напомнил, что 9 ноября стороны начали отвод сил и средств в районе Петровского. "Представители ОРДО, со своей стороны, сообщили о его завершении в тот же день, а украинская сторона - 11 ноября", - сказал Сайдик.

Он добавил, что ОБСЕ ждет официального уведомления сторон о завершении отвода не позднее 13 ноября.

По его словам, на участке разведения в Станице Луганской успешно продолжаются работы по ремонту моста через реку Северский Донец. Завершение работ планируется до конца этого месяца.

На участке разведения в Золотом в настоящее время идут работы по разминированию.