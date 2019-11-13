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Сайдик сообщил, когда должно начаться разминирование Петровского

Сайдик сообщил, когда должно начаться разминирование Петровского - Фото
Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)
13.11.2019, 06:21

ОБСЕ ждет официального уведомления сторон о завершении отвода не позднее 13 ноября

Разминирование в районе Петровского в Донецкой области, где 9 ноября началось разведение сил и средств, должно начаться не позднее, чем 13 ноября. Об этом заявил по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает Радио Свобода.

Он напомнил, что 9 ноября стороны начали отвод сил и средств в районе Петровского. "Представители ОРДО, со своей стороны, сообщили о его завершении в тот же день, а украинская сторона - 11 ноября", - сказал Сайдик.

Он добавил, что ОБСЕ ждет официального уведомления сторон о завершении отвода не позднее 13 ноября.

По его словам, на участке разведения в Станице Луганской успешно продолжаются работы по ремонту моста через реку Северский Донец. Завершение работ планируется до конца этого месяца.

На участке разведения в Золотом в настоящее время идут работы по разминированию.

  • 26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил в Станице Луганской.
  • 1 ноября в штабе операции объединенных сил заявили о завершении этапа разведения сил и средств в районе Золотого-4.
  • 9 ноября в районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение войск.
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Петровское разминирование мартин сайдик развдение сил
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