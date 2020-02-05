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СБУ блокировала трафик оформления соцвыплат жителям Луганска

СБУ блокировала трафик оформления соцвыплат жителям Луганска - Фото
Фото: ssu.gov.ua
05.02.2020, 10:03

По данным СБУ, у мужчины обнаружили почти 50 банковских карт, большое количество нотариальных доверенностей

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала очередной трафик незаконного получения украинских социальных выплат жителям временно оккупированных районов Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприниматель из временно оккупированного Луганска, который занимался пассажирскими перевозками на подконтрольную украинской власти территорию, оказывал услуги по "заочному" оформлению соцвыплат.

Правоохранители остановили мужчину на контрольно-пропускном пункте Майорск во время рейса в Северодонецк, куда он направлялся для очередного незаконного оформления социальных начислений.

У мужчины обнаружили почти 50 банковских карт, большое количество нотариальных доверенностей и документов жителей временно оккупированных территорий Луганской области.

Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности так называемой МГБ террористической организации ЛНР, а также о наличии среди клиентов боевиков.

Устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, вероятно причастных к функционированию схемы.

  • 11 ноября сообщалось, что в Харьковской области сотрудники СБУ разоблачили начисление незаконных соцвыплат жителям временно оккупированного Донбасса, среди которых боевики террористических организаций ЛНР/ДНР.

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