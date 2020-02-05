СБУ блокировала трафик оформления соцвыплат жителям Луганска

Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала очередной трафик незаконного получения украинских социальных выплат жителям временно оккупированных районов Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприниматель из временно оккупированного Луганска, который занимался пассажирскими перевозками на подконтрольную украинской власти территорию, оказывал услуги по "заочному" оформлению соцвыплат.

Правоохранители остановили мужчину на контрольно-пропускном пункте Майорск во время рейса в Северодонецк, куда он направлялся для очередного незаконного оформления социальных начислений.

У мужчины обнаружили почти 50 банковских карт, большое количество нотариальных доверенностей и документов жителей временно оккупированных территорий Луганской области.

Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности так называемой МГБ террористической организации ЛНР, а также о наличии среди клиентов боевиков.

Устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, вероятно причастных к функционированию схемы.

Харьковской области сотрудники СБУ разоблачили начисление незаконных соцвыплат жителям временно оккупированного Донбасса, среди которых боевики террористических организаций ЛНР/ДНР. 11 ноября сообщалось, что в

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