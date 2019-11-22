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СБУ: Торговцы поставляли дроном каннабис в РФ - фото

СБУ: Торговцы поставляли дроном каннабис в РФ - фото - Фото
Задержание по подозрению в наркоторговле (Фото: СБУ)
22.11.2019, 16:40

Задержаны двое человек

В Службе безопасности Украины заявили о разоблачении незаконной поставки каннабиса в Россию - при помощи беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, канал контрабанды наркотиков организовали двое дельцов из Кривого Рога. Сообщается, что пакеты с каннабисом на автомобиле они доставляли в приграничный район Сумской области, вблизи границы товар "фасовали" и дроном переправляли заказчикам в РФ. 

Фото: СБУ

"СБУ задержала двоих торговцев во время очередного "воздушного сообщения": в рейс должны были отправить 5 кг марихуаны", - заявили в ведомстве. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация.

  • 28 октября в СБУ заявили о разоблачении наркотрафика из Европы и Ближнего Востока - смотреть фото.

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