СБУ: Торговцы поставляли дроном каннабис в РФ - фото

Задержание по подозрению в наркоторговле (Фото: СБУ)

В Службе безопасности Украины заявили о разоблачении незаконной поставки каннабиса в Россию - при помощи беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, канал контрабанды наркотиков организовали двое дельцов из Кривого Рога. Сообщается, что пакеты с каннабисом на автомобиле они доставляли в приграничный район Сумской области, вблизи границы товар "фасовали" и дроном переправляли заказчикам в РФ.

Фото: СБУ

"СБУ задержала двоих торговцев во время очередного "воздушного сообщения": в рейс должны были отправить 5 кг марихуаны", - заявили в ведомстве. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация.

28 октября в СБУ заявили о разоблачении наркотрафика из Европы и Ближнего Востока - смотреть фото.

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