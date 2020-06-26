Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СБУ: В Одессе "неонацисты" попытались поджечь мечеть - фото

СБУ: В Одессе "неонацисты" попытались поджечь мечеть - фото - Фото
Задержание, подготовка к поджогу мечети в Одессе (фото - СБУ)
26.06.2020, 15:30

СБУ сообщает, что двое "неонацистов" планировали поджечь мечеть в Одессе, чтобы дестабилизировать ситуацию. Открыто дело о теракте

В ночь с 25 на 26 июня Одессе группа людей, которых Служба безопасности Украины идентифицировала как членов "неонацистской организации", попыталась поджечь мечеть. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали в центре города двух мужчин с коктейлями Молотова. Во время обысков по месту их проживания были также найдены средства для поджога, мобильные терминалы и записные книжки, которые свидетельствуют о подготовке теракта.

Читайте также: Харьков. На входе в ТРЦ обезвредили бомбу: расследуют как теракт

По данным СБУ, целями планируемого поджога были дестабилизация общественно-политической ситуации и свержение конституционного порядка. В спецслужбе также отмечают, что поджог планировался в преддверии Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции.

Задержанным, один из которых длительное время проживал в России, сообщили о подозрении по статье о терроризме (ч. 2 ст. 258 уголовного кодекса). Им грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается.

  • 17 июня СБУ раскрыла "группировку неонацистов", которую возглавлял гражданин РФ. По данным спецслужбы, задержанные вчера ночью в Одессе также были ее членами.

Смотрите также: СБУ: Задержан одессит, который призывал к созданию "народной республики" - фото

Фото - СБУ

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
одесса мечеть поджог теракт сбу неонацисты
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 