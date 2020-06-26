СБУ: В Одессе "неонацисты" попытались поджечь мечеть - фото

Задержание, подготовка к поджогу мечети в Одессе (фото - СБУ)

В ночь с 25 на 26 июня Одессе группа людей, которых Служба безопасности Украины идентифицировала как членов "неонацистской организации", попыталась поджечь мечеть. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали в центре города двух мужчин с коктейлями Молотова. Во время обысков по месту их проживания были также найдены средства для поджога, мобильные терминалы и записные книжки, которые свидетельствуют о подготовке теракта.

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По данным СБУ, целями планируемого поджога были дестабилизация общественно-политической ситуации и свержение конституционного порядка. В спецслужбе также отмечают, что поджог планировался в преддверии Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции.

Задержанным, один из которых длительное время проживал в России, сообщили о подозрении по статье о терроризме (ч. 2 ст. 258 уголовного кодекса). Им грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается.

17 июня СБУ раскрыла "группировку неонацистов", которую возглавлял гражданин РФ. По данным спецслужбы, задержанные вчера ночью в Одессе также были ее членами.

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Фото - СБУ