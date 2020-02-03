Сгоревшее здание колледжа в Одессе пойдет под снос

Дом Асвадурова 1914 года постройки на улице Троицкой, 25, являющийся памятником архитектуры, где находился Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, будет демонтирован. Об этом пишут Новости Одессы со ссылкой на председателя комиссии по вопросам ЖКХ, экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета Александра Иваницкого.
По его словам, здание невозможно восстановить: конструкции, оставшиеся после пожара, выгорели и полностью утратили прочность, их нужно разбирать, а здание выстроить заново.
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