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Сгоревшее здание колледжа в Одессе пойдет под снос

Сгоревшее здание колледжа в Одессе пойдет под снос - Фото
Пожар в колледже (Фото: Думская)
03.02.2020, 13:01

По словам городского чиновника, его невозможно восстановить

Дом Асвадурова 1914 года постройки на улице Троицкой, 25, являющийся памятником архитектуры, где находился Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, будет демонтирован. Об этом пишут Новости Одессы со ссылкой на председателя комиссии по вопросам ЖКХ, экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета Александра Иваницкого.

По его словам, здание невозможно восстановить: конструкции, оставшиеся после пожара, выгорели и полностью утратили прочность, их нужно разбирать, а здание выстроить заново.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов требует от городских ведомств скорее решить вопрос с судьбой здания? чтобы появилась возможность открыть движение по Троицкой, которое там перекрыто с момента пожара и на неопределенный срок.
  • 10 декабря 2019 года начался демонтаж аварийного флигеля сгоревшего дома Асвадурова.
  • Согласно заключению правительственной комиссии, основной причиной пожара в колледже Одессы стало возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже колледжа.

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