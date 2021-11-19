Сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 19 ноября, в западных областях Украины ожидаются сильные порывы ветра. В регионе объявлено штурмовое предупреждение, об этом сообщает Укргидрометцентр.

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"19 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с", – уточнили синоптики.

На западе страны объявлен желтый уровень опасности. В этот день ожидается дождливая и прохладная погода. Температура воздуха прогреется до +3, +10°C. Ночью потеплеет – 0, +5°C.

На всей территории Украины погода будет пасмурной и дождливой. В Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской областях и в Карпатах возможен мокрый снег. Столбики термометров покажут +4, +9°C, ночью немного холоднее – от +2°C до +4°C.

В Киеве ожидается кратковременный дождь.Температура воздуха ночью опустится до нуля, а днем прогреется до +5°C.

19 ноября 2021-го Укргидрометцентр обещал выпадение в Украине первого снега.

По прогнозам синоптиков, на всей территории страны ожидается похолодание, ночами возможны морозы до -7°C, к выходным температура немного поднимется.

В Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды на ноябрь. Температура воздуха будет близка к климатической норме.

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Яна Катасонова

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