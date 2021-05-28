"Ситуация стабилизировалась". В Ужгороде закрывают ковид-отделение – мало больных

С июня в городской клинической больнице Ужгорода планируют закрыть отделение для лечения больных коронавирусом. Это стало возможным благодаря уменьшению количества заболевших COVID-19, заявил директор больницы Иван Курах. Об этом сообщается на сайте местного горсовета.

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"Ситуация, к счастью, стабилизировалась", – отметил Курах. Сейчас из 190 коек, отведенных для лечения больных коронавирусом, занято только десять. Реаниматологи, которые работали в "ковидном" отделении будут переведены в отделение неотложной помощи, другие специалисты тоже вернутся к привычной деятельности.

При этом, директор подчеркнул, что болезнь никуда не исчезла и попросил продолжать соблюдать все противоэпидемические меры, а также заявил, что в случае необходимости "ковидное" отделение откроют снова.

25 мая 2021 года все области Украины перешли в желтую зону карантина.

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Дарья Мостовая

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