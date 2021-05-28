UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Ситуация стабилизировалась". В Ужгороде закрывают ковид-отделение – мало больных

28.05.2021, 09:24
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

С июня в городской клинической больнице Ужгорода планируют закрыть отделение для лечения больных коронавирусом. Это стало возможным благодаря уменьшению количества заболевших COVID-19, заявил директор больницы Иван Курах. Об этом сообщается на сайте местного горсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ситуация, к счастью, стабилизировалась", – отметил Курах. Сейчас из 190 коек, отведенных для лечения больных коронавирусом, занято только десять. Реаниматологи, которые работали в "ковидном" отделении будут переведены в отделение неотложной помощи, другие специалисты тоже вернутся к привычной деятельности.

При этом, директор подчеркнул, что болезнь никуда не исчезла и попросил продолжать соблюдать все противоэпидемические меры, а также заявил, что в случае необходимости "ковидное" отделение откроют снова.

Читайте также: В Черновицкой больнице объяснили ситуацию с якобы отказами медиков от вакцинации: видео

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
больница ужгород коронавирус COVID-19 ковидное отделение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 