Смертельное ДТП под Одессой: суд принял решение по подозревамому

Киевский районный суд Одессы арестовал водителя грузовика DAF после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли девять человек. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья удовлетворил его. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 21 сентября водитель грузового автомобиля DAF осуществлял перевозку груза (подсолнечного масла) из Одессы в Черноморск. По версии следствия, водитель, двигаясь по автодороге Н-33 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши, "грубо нарушил правила дорожного движения": не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz.
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