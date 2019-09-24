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Смертельное ДТП под Одессой: суд принял решение по подозревамому

Смертельное ДТП под Одессой: суд принял решение по подозревамому - Фото
Место аварии (Фото: Одесский курьер)
24.09.2019, 15:47

Подозреваемый арестован без возможности внесения залога

Киевский районный суд Одессы арестовал водителя грузовика DAF после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли девять человек. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья удовлетворил его. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 сентября водитель грузового автомобиля DAF осуществлял перевозку груза (подсолнечного масла) из Одессы в Черноморск. По версии следствия, водитель, двигаясь по автодороге Н-33 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши, "грубо нарушил правила дорожного движения": не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz.

  • 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовой автомобиль ДАФ. Погибли девять человек.
  • Сразу после ДТП полиция задержала водителя грузовика.
  • 22 сентября Великодолинский поселковый совет обнародовал поименный список погибших и пострадавших.

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