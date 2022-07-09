Собирал данные для ракетных ударов по Краматорску: СБУ поймала местного жителя

Служба безопасности Украины задержала жителя Краматорска, который передавал оккупантам информацию о перемещении и расположении военнослужащих Вооруженные Силы Украины, сообщила пресс-служба CБУ.

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Подозреваемый передавал оккупантам разведданные по дислокации подразделений ВСУ и расположению инфраструктурных объектов в регионе через закрытые каналы связи.

В СБУ считают, что эту информацию оккупанты использовали для массированных ракетных ударов по Краматорску.

В Генпрокуратуре также сообщили, что местный житель, завербованный представителем ФСБ, передавал данные оккупантам с мая по июль 2022 года.

В настоящее время мужчину задержали и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Краматорск и Славянск станут основными целями России после захвата Луганской области. По мнению главы Донецкой обладминистрации Павла Кириленко, в Донецкой области будет решаться судьба всей страны.

7 июля войска РФ обстреляли центр Краматорска. Один человек погиб, еще шесть получили ранения.

Краматорск – административный центр Донецкой области на время оккупации Донецка.

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Наталия Фреик

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