Собирал данные для ракетных ударов по Краматорску: СБУ поймала местного жителя
Служба безопасности Украины задержала жителя Краматорска, который передавал оккупантам информацию о перемещении и расположении военнослужащих Вооруженные Силы Украины, сообщила пресс-служба CБУ.
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Подозреваемый передавал оккупантам разведданные по дислокации подразделений ВСУ и расположению инфраструктурных объектов в регионе через закрытые каналы связи.
В СБУ считают, что эту информацию оккупанты использовали для массированных ракетных ударов по Краматорску.
В Генпрокуратуре также сообщили, что местный житель, завербованный представителем ФСБ, передавал данные оккупантам с мая по июль 2022 года.
В настоящее время мужчину задержали и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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- Краматорск – административный центр Донецкой области на время оккупации Донецка.
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