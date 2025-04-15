Согласовано увольнение начальника Луганской ОГА и назначение нового

Житомирский депутат возглавлял Северодонецкую ГВА. Теперь будет руководителем Луганской администрации

Алексей Харченко (Фото: Facebook политика)

Кабинет министров согласовал увольнение Артема Лысогора с должности руководителя Луганской облгосадминистрации и назначение Алексея Харченко. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

После согласования соответствующие указы об увольнении и назначении должен подписать президент Владимир Зеленский.

Харченко с 30 сентября 2024 года возглавляет Северодонецкую городскую военную администрацию.

С 2008 по 2015 годы Харченко проходил службу на офицерских и руководящих должностях подразделений Государственной пограничной службы. В конце 2015 года по семейным обстоятельствам уволился со службы. Был участником боевых действий.

С 2015 года являлся директором ООО "Инновационные системы безопасности".

По данным Руху Чесно, в 2015-м Харченко неудачно баллотировался в Богунский районный совет в городе Житомире от Блока Петра Порошенко (бывшая Европейская солидарность).

С 2019 по 2020 год был руководителем Житомирской областной организации партии Воля до ее ликвидации.

В 2020 году Харченко был избран в Житомирский городской совет восьмого созыва от партии Слуга народа. Он был заместителем главы фракции и заместителем главы постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

По данным Житомир.Info, в 2022 году Харченко был единственным депутатом горсовета, не посетившим ни одного заседания постоянной комиссии.

В 2023 году его лишили депутатских полномочий по собственному желанию.

Фарватер.Схід делал подробный разбор политического прошлого Харченко после его назначения на должность главы Северодонецкой ГВА.

Лысогор возглавлял Луганскую ОВА в течение двух лет – с 13 апреля 2023-го. Его предшественником был Сергей Гайдай, который с марта 2024-го снова руководит Мукачевской РГА.

LIGA.net общалась с Лысогором в июле 2024 года. Он рассказал, как Россия "порезала" шахты в Луганской области и завезла оккупантов семьями.