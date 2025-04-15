Согласовано увольнение начальника Луганской ОГА и назначение нового
Кабинет министров согласовал увольнение Артема Лысогора с должности руководителя Луганской облгосадминистрации и назначение Алексея Харченко. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
После согласования соответствующие указы об увольнении и назначении должен подписать президент Владимир Зеленский.
Харченко с 30 сентября 2024 года возглавляет Северодонецкую городскую военную администрацию.
С 2008 по 2015 годы Харченко проходил службу на офицерских и руководящих должностях подразделений Государственной пограничной службы. В конце 2015 года по семейным обстоятельствам уволился со службы. Был участником боевых действий.
С 2015 года являлся директором ООО "Инновационные системы безопасности".
По данным Руху Чесно, в 2015-м Харченко неудачно баллотировался в Богунский районный совет в городе Житомире от Блока Петра Порошенко (бывшая Европейская солидарность).
С 2019 по 2020 год был руководителем Житомирской областной организации партии Воля до ее ликвидации.
В 2020 году Харченко был избран в Житомирский городской совет восьмого созыва от партии Слуга народа. Он был заместителем главы фракции и заместителем главы постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.
По данным Житомир.Info, в 2022 году Харченко был единственным депутатом горсовета, не посетившим ни одного заседания постоянной комиссии.
В 2023 году его лишили депутатских полномочий по собственному желанию.
Фарватер.Схід делал подробный разбор политического прошлого Харченко после его назначения на должность главы Северодонецкой ГВА.
- Лысогор возглавлял Луганскую ОВА в течение двух лет – с 13 апреля 2023-го. Его предшественником был Сергей Гайдай, который с марта 2024-го снова руководит Мукачевской РГА.
- LIGA.net общалась с Лысогором в июле 2024 года. Он рассказал, как Россия "порезала" шахты в Луганской области и завезла оккупантов семьями.