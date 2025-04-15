Погоджено звільнення начальника Луганської ОДА і призначення нового

Житомирський депутат очолював Сєвєродонецьку МВА. Тепер буде керівником Луганської адміністрації

Олексій Харченко (Фото: Facebook політика)

Кабінет міністрів погодив звільнення Артема Лисогора з посади керівника Луганської обласної державної адміністрації та призначення Олексія Харченка. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Після погодження відповідні укази про звільнення і призначення повинен підписати президент Володимир Зеленський.

Харченко з 30 вересня 2024-го очолює Сєвєродонецьку міську військову адміністрацію.

З 2008 по 2015 роки Харченко проходив службу на офіцерських та керівних посадах підрозділів Державної прикордонної служби. Наприкінці 2015 року за сімейними обставинами звільнився зі служби. Був учасником бойових дій.

З 2015 року був директором ТОВ "Інноваційні системи безпеки".

За даними Руху Чесно, у 2015-му Харченко невдало балотувався до Богунської районної ради у місті Житомирі від Блоку Петра Порошенка (колишня Європейська солідарність)

З 2019 до 2020 року був керівником Житомирської обласної організації партії Воля до її ліквідації.

У 2020 році Харченко був обраний до Житомирської міської ради восьмого скликання від партії Слуга народу. Він був заступником голови фракції та заступником голови постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування.

За даними Житомир.Info, у 2022 році Харченко був єдиним депутатом міськради, який не відвідав жодного засідання постійної комісії.

У 2023 році його позбавили депутатських повноважень за власним бажанням.

Фарватер.Схід робив детальний розбір політичного минулого Харченка після його призначення на посаду очільника Сєвєродонецької МВА.

Лисогор очолював Луганську ОВА протягом двох років – з 13 квітня 2023-го. Його попередником був Сергій Гайдай, який з березня 2024-го знову керує Мукачівською РДА.

LIGA.net спілкувалася з Лисогором у липні 2024-го. Він розповів, як Росія "порізала" шахти на Луганщині і завезла окупантів сім'ями.