Погоджено звільнення начальника Луганської ОДА і призначення нового
Олексій Харченко (Фото: Facebook політика)

Кабінет міністрів погодив звільнення Артема Лисогора з посади керівника Луганської обласної державної адміністрації та призначення Олексія Харченка. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Після погодження відповідні укази про звільнення і призначення повинен підписати президент Володимир Зеленський.

Харченко з 30 вересня 2024-го очолює Сєвєродонецьку міську військову адміністрацію.

З 2008 по 2015 роки  Харченко проходив службу на офіцерських та керівних посадах підрозділів Державної прикордонної служби. Наприкінці 2015 року за сімейними обставинами звільнився зі служби. Був учасником бойових дій.

З 2015 року був директором ТОВ "Інноваційні системи безпеки".

За даними Руху Чесно, у 2015-му Харченко невдало балотувався до Богунської районної ради у місті Житомирі від Блоку Петра Порошенка (колишня Європейська солідарність)

З 2019 до 2020 року був керівником Житомирської обласної організації партії Воля до її ліквідації. 

У 2020 році  Харченко був обраний до Житомирської міської ради восьмого скликання від партії Слуга народу. Він був заступником голови фракції та заступником голови постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування.

За даними Житомир.Info, у 2022 році Харченко був єдиним депутатом міськради, який не відвідав жодного засідання постійної комісії.

У 2023 році його позбавили депутатських повноважень за власним бажанням.

Фарватер.Схід робив детальний розбір політичного минулого Харченка після його призначення на посаду очільника Сєвєродонецької МВА.

  • Лисогор очолював Луганську ОВА протягом двох років – з 13 квітня 2023-го. Його попередником був Сергій Гайдай, який з березня 2024-го знову керує Мукачівською РДА.
  • LIGA.net спілкувалася з Лисогором у липні 2024-го. Він розповів, як Росія "порізала" шахти на Луганщині і завезла окупантів сім'ями.
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