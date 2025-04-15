Погоджено звільнення начальника Луганської ОДА і призначення нового
Кабінет міністрів погодив звільнення Артема Лисогора з посади керівника Луганської обласної державної адміністрації та призначення Олексія Харченка. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Після погодження відповідні укази про звільнення і призначення повинен підписати президент Володимир Зеленський.
Харченко з 30 вересня 2024-го очолює Сєвєродонецьку міську військову адміністрацію.
З 2008 по 2015 роки Харченко проходив службу на офіцерських та керівних посадах підрозділів Державної прикордонної служби. Наприкінці 2015 року за сімейними обставинами звільнився зі служби. Був учасником бойових дій.
З 2015 року був директором ТОВ "Інноваційні системи безпеки".
За даними Руху Чесно, у 2015-му Харченко невдало балотувався до Богунської районної ради у місті Житомирі від Блоку Петра Порошенка (колишня Європейська солідарність)
З 2019 до 2020 року був керівником Житомирської обласної організації партії Воля до її ліквідації.
У 2020 році Харченко був обраний до Житомирської міської ради восьмого скликання від партії Слуга народу. Він був заступником голови фракції та заступником голови постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування.
За даними Житомир.Info, у 2022 році Харченко був єдиним депутатом міськради, який не відвідав жодного засідання постійної комісії.
У 2023 році його позбавили депутатських повноважень за власним бажанням.
Фарватер.Схід робив детальний розбір політичного минулого Харченка після його призначення на посаду очільника Сєвєродонецької МВА.
- Лисогор очолював Луганську ОВА протягом двох років – з 13 квітня 2023-го. Його попередником був Сергій Гайдай, який з березня 2024-го знову керує Мукачівською РДА.
- LIGA.net спілкувалася з Лисогором у липні 2024-го. Він розповів, як Росія "порізала" шахти на Луганщині і завезла окупантів сім'ями.