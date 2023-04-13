Зеленский назначил новых руководителей Луганской и Сумской ОГА
Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых председателей Луганской и Сумской областных государственных администраций. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Артем Лысогор назначен председателем Луганской ОГА, Владимир Артюх – председателем Сумской ОГА.
Лысогор – заместитель начальника Главного управления Нацполиции Житомирской области. С октября 2021-го по июнь 2022-го он был откомандирован на восток Украины для исполнения обязанностей заместителя командующего Объединенных сил по задействованию сил и средств подразделений Нацполиции. Указами президента Владимира Зеленского награжден орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество" ІІІ степени.
Артюх – советник начальника Винницкой областной военной администрации. Он 37 лет посвятил Вооруженным Силам Украины, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генштаба. 24 августа 2022-го Зеленский наградил его орденом "За заслуги" I степени.
- 15 марта Зеленский уволил Сергея Гайдая с должности главы Луганской ОВА. Источник LIGA.net сообщил, что Гайдай может стать послом Украины в Казахстане.
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