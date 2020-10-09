Спасатели назвали предварительную причину смерти трех военных в Житомирской области

В ГСЧС и Нацполиции озвучили предварительную версию гибели трех военных в Житомирской области

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявляют, что предварительной причиной смерти трех военных в Житомирской области стало отравлением угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"8 октября в селе Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли три человека (военнослужащие в/ч А1912)", – заявляют в ГСЧС.

В Нацполиции также заявили, что рассматривают эту версию, поскольку в квартире было установлено соответствующее оборудование и возможно, утечка произошла из-за его временной неисправности.

Вчера в одном из сел в Житомирской области на съемной квартире нашли мертвыми трех военных по контракту - 23-летних уроженцев Сумской и Днепропетровской областей и 21-летнего уроженца Черновцов.

Владислав Сердюк

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