Трех военных нашли мертвыми в Житомирской области

В одном из сел в Житомирской области на съемной квартире мертвыми нашли трех военных, сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента

В селе Новоивницкое Житомирской области на съемной квартире нашли мертвыми трех военных по контракту. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Тела обнаружили утром 8 октября. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не обнаружили.

"Установлено, что умершие – военнослужащие по контракту, 23-летний уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец Черновцов. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили", – сообщают в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

23 сентября хакеры взломали сайт Нацполиции и разместили фейковые новости. Это сделали, чтобы очернить учения Украины со странами-НАТО.

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Владислав Сердюк

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