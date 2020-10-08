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Трех военных нашли мертвыми в Житомирской области

08.10.2020, 15:00
Трех военных нашли мертвыми в Житомирской области - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В одном из сел в Житомирской области на съемной квартире мертвыми нашли трех военных, сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента

В селе Новоивницкое Житомирской области на съемной квартире нашли мертвыми трех военных по контракту. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции. 

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Тела обнаружили утром 8 октября. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не обнаружили.

"Установлено, что умершие – военнослужащие по контракту, 23-летний уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец Черновцов. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили", – сообщают в полиции. 

Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. 

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Владислав Сердюк
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Нацполиция военные житомирская область Новоивницкое

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