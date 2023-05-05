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Станция мобильного оператора остановила летевшую на Запорожье российскую ракету – фото

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 20:24
Станция мобильного оператора остановила летевшую на Запорожье российскую ракету – фото - Фото
Фото - Telegram Федорова

Базовая станция украинского оператора мобильной связи остановила летевшую на Запорожье российскую ракету. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам Федорова, это произошло в поселке Камышеваха Запорожской области. Он показал фото последствий попадания российской ракеты.

Он добавил, что на следующий день связь в районе полностью восстановили благодаря Старлинку.

Станция мобильного оператора остановила летевшую на Запорожье российскую ракету – фото

Станция мобильного оператора остановила летевшую на Запорожье российскую ракету – фото
СПРАВКА. Россия регулярно обстреливает прифронтовые Запорожскую, Херсонскую, Харьковскую, Николаевскую, Донецкую и Луганскую области, применяя преимущественно комплексы С-300, реактивную и ствольную артиллерию, авиабомбы и авиаракеты. Из-за относительно малой дистанции время подлета ракет/снарядов составляет секунды или десятки секунд, поэтому воздушные тревоги иногда включать не успевают или удары происходят вскоре после включения сирены.
Оксана Житнюк
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Starlink война мобильная связь ракетный удар станция Запорожье оператор Михаил Федоров камышеваха
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