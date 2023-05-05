Станция мобильного оператора остановила летевшую на Запорожье российскую ракету – фото

Базовая станция украинского оператора мобильной связи остановила летевшую на Запорожье российскую ракету. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Федорова, это произошло в поселке Камышеваха Запорожской области. Он показал фото последствий попадания российской ракеты.

Он добавил, что на следующий день связь в районе полностью восстановили благодаря Старлинку.

СПРАВКА. Россия регулярно обстреливает прифронтовые Запорожскую, Херсонскую, Харьковскую, Николаевскую, Донецкую и Луганскую области, применяя преимущественно комплексы С-300, реактивную и ствольную артиллерию, авиабомбы и авиаракеты. Из-за относительно малой дистанции время подлета ракет/снарядов составляет секунды или десятки секунд, поэтому воздушные тревоги иногда включать не успевают или удары происходят вскоре после включения сирены.

Ночью 4 мая в Киевской и Одесской областях, а также в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Над Одессой сбили 12 из 15 "шахедов". Всего ночью 4 мая ПВО сбила 18 "шахедов" из 24 запущенных.

Сегодня во время масштабной воздушной тревоги российские оккупанты атаковали ракетами Славянск и Краматорск Донецкой области.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.