Днепропетровский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Решение по иску замглавы Днепропетровской областной прокуратуры к Днепропетровскому областному совету суд вынес 13 августа 2021 года.

Суд признал противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 года решение Днепропетровского облсовета о придании русскому языку статуса регионального.

Суд указал, что решение облсовета противоречит закону о функционировании украинского языка как государственного.

4 декабря 2020 года суд отменил региональный статус русского языка в Одесской области.

6 апреля 2021 года аналогичное решение суд вынес в Запорожье, 25 мая – в Харькове.

13 июля суд отменил региональный статус русского языка в Николаеве.

Денис Юдин

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