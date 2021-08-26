Суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области
26.08.2021, 07:30
Суд (фото - pixabay.com)
Днепропетровский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
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Решение по иску замглавы Днепропетровской областной прокуратуры к Днепропетровскому областному совету суд вынес 13 августа 2021 года.
Суд признал противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 года решение Днепропетровского облсовета о придании русскому языку статуса регионального.
Суд указал, что решение облсовета противоречит закону о функционировании украинского языка как государственного.
- 4 декабря 2020 года суд отменил региональный статус русского языка в Одесской области.
- 6 апреля 2021 года аналогичное решение суд вынес в Запорожье, 25 мая – в Харькове.
- 13 июля суд отменил региональный статус русского языка в Николаеве.
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