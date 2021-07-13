Суд отменил региональный статус русского языка в Николаеве, остались Днепр и Луганск

8 июля Николаевский окружной админсуд отменил решение местного горсовета о признании русского языка региональным. Об этом сообщил в Facebook языковой омбудсмен Тарас Креминь со ссылкой на областную прокуратуру Николаева.

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По его словам, это "антиконституционное решение" горсовета необходимо было пересмотреть еще два года назад – в течение шести месяцев после вступления в силу языкового закона.

"Надеюсь, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, начнут работать бесплатные курсы по изучению украинского языка и будет назначен профильный заместитель мэра по вопросам языковой политики", – отметил Креминь.

Омбудсмен также подчеркнул, что до сих пор остаются действительными решения по поводу региональных языков Луганского и Днепропетровского облсоветов, а также в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

4 декабря 2020 года суд отменил региональный статус русского языка в Одесской области.

6 апреля 2021 года аналогичное решение суд вынес в Запорожье, 25 мая – в Харькове.

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Дарья Мостовая

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