Суд в Херсоне отпустил под залог крымского сепаратиста

Степан Резуник (спиной к камере) (Фото - скриншот из видео - пресс-служба Нацполиции)

2 октября Херсонский городской суд выпустил под залог в 240 840 гривень крымского сепаратиста Степана Резуника. Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на заявление адвоката Резуника Дмитрия Щербины.

Адвокат заявил, что деньги удалось отыскать "с большим трудом".

Сейчас Резуник поедет в Киев, где он должен находиться по обязательству, возложенному судом.

"Он никуда бежать не собирается. Никто прятаться не будет", - заявил Щербина.

Ранее сумма залога составляла 321 120 гривень, но 26 сентября суд в Херсоне частично удовлетворил ходатайство стороны защиты подозреваемого и снизил ее.

Суд обязал Резуника прибывать по каждому требованию к следователю и не выезжать из Киева без разрешения прокурора или суда, сообщать об изменении места проживания, сдать на хранение свой паспорт и другие документы.

12 июня 2019 года экс-первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин опубликовал в Facebook видео допроса Степана Резуника. Аброськин написал, что Резуник "принимал активное участие в группировках, которые захватывали наши военные части" в Крыму.