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Суд Мариуполя отпустил домой двух подозреваемых в терроризме

Суд Мариуполя отпустил домой двух подозреваемых в терроризме - Фото
Роман Джумаев (Фото: скриншот из видео/СТБ)
13.08.2019, 12:08

Как сообщают СМИ, подозреваемые в терроризме Роман Джумаев и Сергей Костенюк принимали участие в штурме донецкого аэропорта и обстрелах Марьинки

5 августа коллегия Октябрьского суда Мариуполя отпустила под домашний арест Романа Джумаева и Сергея Костенюка, которые подозреваются в терроризме. Об этом сообщает СТБ

В сюжете говорится, что 28-летний Роман Джумаев самостоятельно признался, что воевал на стороне террористов против Украины. Он рассказал об этом еще в 2016 году, оказавшись в Беларуси и дав интервью Радио Свобода. 

В 2017 году, как сообщает телеканал, Джумаев принял решение навестить родственников в Мариуполе и был задержан сотрудниками украинских спецслужб. 

Марьинский суд отпустил Джумаева и тот почти шесть месяцев спокойно жил в Мариуполе. Он даже открыл небольшую пиццерию и делал там скидки участникам АТО. 

Торговая точка была незаконной и Джумаева задержали второй раз за нападение на полицейского во время проверки его бизнеса. Как сообщают правоохранители, он бил полицейского в лицо и распылил газ из баллончика. 

Сейчас Джумаеву инкриминируют не только нападение на полицейского, но и террористическую деятельность. Неделю назад его отпустили под домашний арест. 

В этот же день суд отпустил еще одного подозреваемого в терроризме - 33-летнего Сергея Костенюка. По данным СТБ, он корректировал огонь террористов на позициях возле Марьинки и был отпущен домой под залог 150 000 гривень.

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война Донбасс терроризм роман джумаев сергей костенюк
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