Сумская область. Российские диверсанты пытались пересечь границу Украины

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу с Украиной в районе Сумской области. Об этом сообщает глава местной ОВА Дмитрий Живицкий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, инцидент произошел 20 января около 05:00 утра. ДРГ из шести человек пыталась проникнуть из РФ в Юнаковскую громаду.

Однако украинские военные открыли огонь – и россияне сбежали. Россияне с помощью таких ДРГ, в частности, пытаются выявлять позиции украинских военных, объяснил в эфире телемарафона спикер Госпогранслужюы Андрей Демченко.

Сумская область была освобождена на стыке марта и апреля 2022 года. Но россияне продолжают обстреливать приграничные населенные пункты.

Читайте также: Война в состоянии застоя, но у ВСУ есть небольшие успехи под Кременной – разведка Британии

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.