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Сумская область. Российские диверсанты пытались пересечь границу Украины

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2023, 14:54
Сумская область. Российские диверсанты пытались пересечь границу Украины - Фото
Российские оккупанты (иллюстративное фото - ЕРА)

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу с Украиной в районе Сумской области. Об этом сообщает глава местной ОВА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, инцидент произошел 20 января около 05:00 утра. ДРГ из шести человек пыталась проникнуть из РФ в Юнаковскую громаду.

Однако украинские военные открыли огонь – и россияне сбежали. Россияне с помощью таких ДРГ, в частности, пытаются выявлять позиции украинских военных, объяснил в эфире телемарафона спикер Госпогранслужюы Андрей Демченко.

Сумская область. Российские диверсанты пытались пересечь границу Украины

  • Сумская область была освобождена на стыке марта и апреля 2022 года. Но россияне продолжают обстреливать приграничные населенные пункты.

Читайте также: Война в состоянии застоя, но у ВСУ есть небольшие успехи под Кременной – разведка Британии

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сумская область диверсанты армия рф дрг войска россии
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