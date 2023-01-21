Сумская область. Российские диверсанты пытались пересечь границу Украины
21.01.2023, 14:54
Российские оккупанты (иллюстративное фото - ЕРА)
Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу с Украиной в районе Сумской области. Об этом сообщает глава местной ОВА Дмитрий Живицкий.
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По его словам, инцидент произошел 20 января около 05:00 утра. ДРГ из шести человек пыталась проникнуть из РФ в Юнаковскую громаду.
Однако украинские военные открыли огонь – и россияне сбежали. Россияне с помощью таких ДРГ, в частности, пытаются выявлять позиции украинских военных, объяснил в эфире телемарафона спикер Госпогранслужюы Андрей Демченко.
- Сумская область была освобождена на стыке марта и апреля 2022 года. Но россияне продолжают обстреливать приграничные населенные пункты.
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