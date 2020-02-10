Сюр. В Харькове мужчина вызвал полицию. Ему было грустно одному

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В Харькове местный житель вызвал экипаж патрульной полиции, потому что ему стало скучно, а когда узнал, что за ложный вызов предусмотрена админответственность, стал предлагать полицейским взятку. Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции.

"Экипаж патрульной полиции прибыл на жалобу в Немышлянском районе Харькова. Заявитель сообщил, что ему стало грустно, и таким образом он решил себя развлечь и пообщаться с полицейскими", - сказано в сообщении.

Патрульные сообщили мужчине, что на него будет составлен административный протокол по статье 183 КУоАП (заведомо ложный вызов специальных служб).

Во время составления протокола, утверждают в полиции, мужчина стал предлагать правоохранителям взятку в сумме $50. Его предупредили уже об уголовной ответственности за такие действия.

"В ответ на вышесказанное человек попытался положить купюру в 50 долларов в карман полицейского", - рассказали в полиции.

Все это полицейские зафиксировали на нагрудные видеокамеры, после чего вызвали оперативную группу.

Рассматривается вопрос о квалификации действий гражданина по ст.369 УК (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК.

В ноябре 2019 года в Киеве суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании станции метрополитена.