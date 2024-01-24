Терехов уже "за" переименование Пушкинской – после того, как туда ударили россияне

Игорь Терехов (Фото: Харьковский городской совет)

Городской глава Харькова Игорь Терехов заявил, что изменил свое мнение по поводу переименования улицы Пушкинской. После ракетных ударов россиян 23 января, в том числе по домам на Пушкинской, он предложил назвать улицу в честь Григория Сковороды.

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"До вчерашнего дня я не спешил с решением изменить название улицы Пушкинской. Я, как и многие харьковчане, всегда чувствовал, что Пушкин – это не о современной России, не о той реальности, которую путинский режим пытается насаждать, используя величие исторических фигур для своей выгоды", – написал Терехов.

Однако, как отметил мэр города, после того, как россияне нанесли "ужасные удары" по Харькову, унеся жизни людей и превратив дома в руины, "мы видим реальную цену таких решений".

"Я предлагаю дать улице имя нашего великого земляка – Григория Сковороды. Человека, чья философия жизни и свободы была в корне противоположной имперским амбициям", – написал он.

В июне 2022 года Терехов в комментарии Радио Свобода заявлял: "В чем виноват Пушкин, что родился Путин? Тем более Пушкин – всемирно известный поэт, так же как и Лермонтов. Есть и другие выдающиеся поэты, писатели, художники. Не надо всех под одиночку гребенку... Мы учились на замечательных поэмах Пушкина и Лермонтова. И Пушкинская останется Пушкинской. У нас есть улица Пушкинская, у нас есть станция метро имени Пушкина. Это пусть остается".

Утром 23 января российские захватчики нанесли 10 ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова.

Днем 24 января спасатели завершили работы по разбору завалов. В результате вражеского удара погибли 10 человек.

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