Терехов вже "за" перейменування Пушкінської – після того, як туди вгатили росіяни

Ігор Терехов (Фото: Харківська міська рада)

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що змінив свою думку щодо перейменування вулиці Пушкінської. Після ракетних ударів росіян 23 січня, зокрема і по будинках на Пушкінській, він запропонував назвати вулицю на честь Григорія Сковороди.

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"До вчорашнього дня я не поспішав з рішенням змінити назву вулиці Пушкінської. Я, як і багато харків'ян, завжди відчував, що Пушкін – це не про сучасну Росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди", – написав Терехов.

Однак, як зазначив мер міста, після того, як росіяни завдали "жахливих ударів" по Харкову, забравши життя людей і перетворивши будинки на руїни, "ми бачимо реальну ціну таких рішень".

"Я пропоную дати вулиці ім'я нашого великого земляка – Григорія Сковороди. Людини, чия філософія життя та свободи була в корені протилежною імперським амбіціям", – написав він.

У червні 2022 року Терехов у коментарі Радіо Свобода заявляв: "В чому винен Пушкін, що народився Путін? Тим більше Пушкін – всесвітньо відомий поет, так само як і Лермонтов. Є й інші видатні поети, письменники, художники. Не треба усіх під один гребінець... Ми вчилися на чудових поемах Пушкіна і Лермонтова. І Пушкінська залишиться Пушкінською. У нас є вулиця Пушкінська, у нас є станція метро імені Пушкіна. Це нехай залишається".

Вранці 23 січня російські загарбники завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районах Харкова.

Вдень 24 січня рятувальники завершили роботи з розбору завалів. Внаслідок ворожого удару загинули 10 людей.

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