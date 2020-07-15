UA

Тинейджер из-под Львова сбежал из дома, чтобы защищать Украину в ООС – полиция

15.07.2020, 12:37
Тинейджер из-под Львова сбежал из дома, чтобы защищать Украину в ООС – полиция - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Сбежавшего из дома 17-летнего жителя Львовской области обнаружили у Славянска. Он сказал, что хотел присоединиться к украинским защитникам на Донбассе

Три дня назад, 12 июля, 17-летний житель села Гринев Пустомитовского района Львовской области Денис Лагодич сбежал из дома, чтобы защищать Украину на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

13 июля около 22:00 в полицию обратился отец тинейджера. Он заявил, что днем ранее сын ушел из дома и перестал выходить на связь.

Ориентировку на 17-летнего гражданина разослали по всем территориальным управлениям полиции. Сегодня его обнаружили на блокпосте у Славянска Донецкой области.

По словам юноши, он собирался присоединиться к украинским военными, чтобы защищать Украину от российских оккупантов на Востоке страны.

Правоохранители посоветовали Лагодичу подождать несколько лет, набраться знаний и опыта. Вскоре его отправят домой.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
вйона на донбассе несовершеннолетний денис лагодич славянск львовская область Донбасс

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Китай" на Днепре: коронакризис дарит экономике Украины шанс. Что надо сделать

"Китай" на Днепре: коронакризис дарит экономике Украины шанс. Что надо сделать
 