Тинейджер из-под Львова сбежал из дома, чтобы защищать Украину в ООС – полиция
Сбежавшего из дома 17-летнего жителя Львовской области обнаружили у Славянска. Он сказал, что хотел присоединиться к украинским защитникам на Донбассе
Три дня назад, 12 июля, 17-летний житель села Гринев Пустомитовского района Львовской области Денис Лагодич сбежал из дома, чтобы защищать Украину на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной полиции.
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13 июля около 22:00 в полицию обратился отец тинейджера. Он заявил, что днем ранее сын ушел из дома и перестал выходить на связь.
Ориентировку на 17-летнего гражданина разослали по всем территориальным управлениям полиции. Сегодня его обнаружили на блокпосте у Славянска Донецкой области.
По словам юноши, он собирался присоединиться к украинским военными, чтобы защищать Украину от российских оккупантов на Востоке страны.
Правоохранители посоветовали Лагодичу подождать несколько лет, набраться знаний и опыта. Вскоре его отправят домой.
- Вчера, 13 июля, на Донбассе погибли трое военных: один - возле Славного из-за обстрела, другой подорвался вблизи Зайцево, а когда его пошли эвакуировать, согласовав это с ОБСЕ и противником, погиб военный медик - боевики нарушили договоренность и устроили засаду.
- По состоянию на утро 14 июля оккупанты не давали возможности забрать тела погибших.
- Спустя сутки после трагедии президент Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию под личным контролем. Он также добавил, что "мы должны знать цену обещаниям той стороны".
- Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
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