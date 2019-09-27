Требуя взятку, чиновник отключил газ целой улице - СБУ

Арест (фото - depositphotos.com)

Служба безопасности Украины задержала главного инженера Новоград-Волынского отделения Житомиргаза, который, по данным следствия, требовал взятку от местного жителя и незаконно отключил от газоснабжения улицу города. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что местный житель случайно повредил трубу газопровода во время земляных работ на своем участке. Наличие этой сети не было отображено в документации на участок и никаких предупредительных знаков газовщиками установлено также не было.

"Закрытие" вопроса, по данным следствия, чиновник оценил в 12 000 гривень.

Для запугивания, как сообщает СБУ, злоумышленник на несколько дней незаконно отключил от газоснабжения всю улицу и угрожал выставить официальный счет за повреждение газовой сети на 40 000 гривень.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте во время получения всей суммы незаконной выгоды.