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Требуя взятку, чиновник отключил газ целой улице - СБУ

Требуя взятку, чиновник отключил газ целой улице - СБУ - Фото
Арест (фото - depositphotos.com)
27.09.2019, 09:08

По данным СБУ, задержанный требовал 12 000 гривень от местного жителя, который случайно повредил трубу газопровода во время работ на своем участке

Служба безопасности Украины задержала главного инженера Новоград-Волынского отделения Житомиргаза, который, по данным следствия, требовал взятку от местного жителя и незаконно отключил от газоснабжения улицу города. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Оперативники установили, что местный житель случайно повредил трубу газопровода во время земляных работ на своем участке. Наличие этой сети не было отображено в документации на участок и никаких предупредительных знаков газовщиками установлено также не было. 

"Закрытие" вопроса, по данным следствия, чиновник оценил в 12 000 гривень. 

Для запугивания, как сообщает СБУ, злоумышленник на несколько дней незаконно отключил от газоснабжения всю улицу и угрожал выставить официальный счет за повреждение газовой сети на 40 000 гривень. 

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте во время получения всей суммы незаконной выгоды. 

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