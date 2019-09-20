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Тройное убийство на АЗС в Николаеве. Полиция сообщила подробности

Тройное убийство на АЗС в Николаеве. Полиция сообщила подробности - Фото
Фото: mk.npu.gov.ua
20.09.2019, 10:25

По данным полиции, задержанный в течение последних 12 лет работал на автозаправочной станции

Вчера, 19 сентября, следователи сообщили о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 УК (умышленное убийство двух или более лиц) 48-летнему местному жителю, который совершил тройное убийство на автозаправочной станции в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

18 сентября полицейские задержали вооруженного мужчину по подозрению в расстреле трех работников газовой заправки в Ингульском районе.

Во время задержания при себе у подозреваемого обнаружено большое количество оружия и боеприпасов: два револьвера, два пистолета, пять снаряженных магазинов к пистолетам, более сотни патронов, часть из которых боевые. Все эти предметы находились у злоумышленника и в сумке, которая была при нем.

Изъятое направлено на проведение соответствующего исследования. По результатам экспертиз будет решаться вопрос о предоставлении инциденту дополнительной квалификации.

"Мужчина в течение последних 12 лет работал на автозаправочной станции, и совершил преступление из-за личных неприязненных отношений с погибшими коллегами, денежные средства с заправочной станции похищены не были", - уточнили в пресс-службе.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

  • В Николаеве сегодня неизвестные застрелили трех человек на АЗС.
  • Сообщение об обнаружении тел сотрудников автозаправочной станции с огнестрельными ранениями поступило в полицию около 12:20.

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