Труханов отреагировал на обыски в мэрии Одессы

Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал обыски, которые прошли 22 ноября в структурных подразделениях горсовета, "не совсем корректными". Об этом сообщает Думская.

"Некоторые должностные лица уже определили состав преступления и заявляют об этом. Так сейчас модно, впрочем, эта мода давно пошла уже. Мы максимально открыты в отношении с правоохранителями и готовы на все, чтобы помочь им", - отметил Труханов.

По его словам, он не видит состава преступления в погашении горсоветом банковского кредита КП Теплоснабжение города Одесса.

"Мы провели множество переговоров, этот вопрос обсуждался в комиссиях и прошел две сессии. Все запротоколировано, есть видеофиксация – обсуждалось прозрачно, а решение является коллегиальным. У нас есть своя правовая позиция, и мы будем ее отстаивать", - уточнил мэр.

22 ноября сообщалось , что, по данным ГПУ, чиновники горсовета якобы присвоили около 100 млн грн во время погашения кредитной задолженности перед частным банком.

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