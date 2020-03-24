У прокурора Одессы выявили коронавирус: прилетел из Египта

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У прокурора одной из местных прокуратур Одессы обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает Думская со ссылкой сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, прокурор П. дней десять назад прилетел из Египта, сначала никаких симптомов не было, но на днях у него поднялась температура.

Мужчину отвезли в Киев, где госпитализировали. Экспресс-тест подтвердил диагноз COVID-19.

Позже информацию о заражении прокурора официально подтвердил заместитель мэра Одессы Павел Вугельман. Он уточнил, что "на протяжении длительного времени не находится в Одессе, не коммуницирует ни с одним одесситом и не коммуницировал".

В прокуратуре провели дезинфекцию.

На утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 подтвержденных случая.

Интернов-заочников и студентов-медиков старших курсов привлекут к борьбе.

Профилактика коронавируса: мойте руки, открывайте форточки и работайте из дома.

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