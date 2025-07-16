Удар по Черновцам 12 июля: количество погибших возросло до трех человек

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В Черновцах выросло количество погибших из-за российского удара по городу 12 июля. Об этом сообщил начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

По его словам, в среду, 16 июля, в больнице скончался 74-летний Василий Клипич, житель города Снятын Ивано-Франковской области.

Врачи почти пять суток боролись за его жизнь. Однако из-за полученных множественных осколочных ран его спасти не удалось.

Таким образом, количество жертв российской атаки на Черновцы 12 июля возросло до трех.