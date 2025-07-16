Удар по Черновцам 12 июля: количество погибших возросло до трех человек
В Черновцах выросло количество погибших из-за российского удара по городу 12 июля. Об этом сообщил начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.
По его словам, в среду, 16 июля, в больнице скончался 74-летний Василий Клипич, житель города Снятын Ивано-Франковской области.
Врачи почти пять суток боролись за его жизнь. Однако из-за полученных множественных осколочных ран его спасти не удалось.
Таким образом, количество жертв российской атаки на Черновцы 12 июля возросло до трех.
- Россия массирована атаковала Украину 12 июля дронами и ракетами. Есть последствия в Харькове, Львове и Луцке – разрушены дома, возникли пожары.
- Сообщалось о двух погибших (26-летняя женщина и 43-летний мужчина) и более 10 раненых в Черновцах. Оккупанты били по городу ракетой и "шахедами".
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