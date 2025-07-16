Удар по Чернівцях 12 липня: кількість загиблих зросла до трьох людей
У Чернівцях зросла кількість загиблих через російський удар по місту 12 липня. Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.
За його словами, у середу, 16 липня, у лікарні помер 74-річний Василь Клипич, мешканець міста Снятин Івано-Франківської області.
Лікарі майже п’ять діб боролися за його життя. Однак через отримані множинні осколкові поранення його врятувати не вдалося.
Отже, кількість жертв російської атаки на Чернівці 12 липня зросла до трьох.
- Росія масовано атакувала Україну 12 липня дронами та ракетами. Є наслідки у Харкові, Львові й Луцьку – зруйновано будинки, виникли пожежі.
- Повідомлялося про двох загиблих (26-річну жінку та 43-річного чоловіка) й понад 10 поранених у Чернівцях. Окупанти били по місту ракетою та "шахедами".
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