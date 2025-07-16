Удар по Чернівцях 12 липня: кількість загиблих зросла до трьох людей

Помер 74-річний чоловік, який зазнав поранень у суботу через атаку РФ

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У Чернівцях зросла кількість загиблих через російський удар по місту 12 липня. Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

За його словами, у середу, 16 липня, у лікарні помер 74-річний Василь Клипич, мешканець міста Снятин Івано-Франківської області.

Лікарі майже п’ять діб боролися за його життя. Однак через отримані множинні осколкові поранення його врятувати не вдалося.

Отже, кількість жертв російської атаки на Чернівці 12 липня зросла до трьох.