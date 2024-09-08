Удар по отелю в Николаевке: РФ убила мужчин, приехавших стерилизовать бездомных животных

Фото: Донецкая областная прокуратура

Вечером 7 сентября Россия нанесла удар по гостинице в Николаевке Краматорского района Донецкой области, в результате чего погибли двое мужчин. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

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Днем 8 сентября правоохранители сообщили, что деблокированы тела двух мужчин, погибших под развалинами гостиницы.

По данным следствия, 7 сентября около 22:00 вражеские войска ударили, предварительно, авиабомбами ФАБ-250 и УМПК. В результате попадания по местному отелю произошло разрушение здания, где в то время находились гражданские.

Погибшим мужчинам было 33 и 42 года, они приехали в населенный пункт для проведения стерилизации бездомных животных.

Фото: Донецкая областная прокуратура