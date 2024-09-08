Удар по готелю у Миколаївці: РФ вбила чоловіків, які приїхали стерилізувати безпритульних тварин

Фото: Донецька обласна прокуратура

Ввечері 7 вересня Росія завдала удару по готелю у Миколаївці Краматорського району Донецької області, в результаті чого загинули двоє чоловіків. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

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Вдень 8 вересня правоохоронці повідомили, що деблоковано тіла двох чоловіків, які загинули під руїнами готелю.

За даними слідства, 7 вересня близько 22:00 ворожі війська вдарили, попередньо, авіабомбами ФАБ-250 і УМПК. Внаслідок влучання по місцевому готелю відбулось руйнування будівлі, де в той час перебували цивільні.

Загиблим чоловікам було 33 та 42 років, вони приїхали до населеного пункту для проведення стерилізації безпритульних тварин.

Фото: Донецька обласна прокуратура