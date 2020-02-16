Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Угрожал взорвать гранату. Полиция задержала мужчину

Угрожал взорвать гранату. Полиция задержала мужчину - Фото
Фото: Нацполиция
16.02.2020, 08:45

Пока шли переговоры, многоквартирный дом пришлось оцепить

14 февраля полиция в Краматорске Донецкой области задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Около 19:00 поступило сообщение от женщины о том, что ее знакомый пытается ворваться в квартиру и угрожает ей. На место выехал наряд патрульной полиции. Полицейские поднялись в квартиру, в это время мужчина, который находился рядом с женщиной, отсоединил чеку и пригрозил всех взорвать. С этими словами он втолкнул знакомую в квартиру и закрыл дверь. Под угрозой оказалось также жизнь девушки-подростка.

Патрульные вызвали подмогу и начали переговоры по телефону. На место прибыли сотрудники взрывотехнической службы, правоохранители оцепили территорию вокруг дома. Через некоторое время мужчина согласился сдаться и вышел из квартиры. Всех жителей пришлось эвакуировать, так как граната осталась лежать в гостиной. Фигуранта задержали на месте.

По факту возбуждено два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) УК.

Читайте также: В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы: видео

Еще по теме
Напишите нам
граната полиция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 