Угрожал взорвать гранату. Полиция задержала мужчину

Фото: Нацполиция

14 февраля полиция в Краматорске Донецкой области задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Около 19:00 поступило сообщение от женщины о том, что ее знакомый пытается ворваться в квартиру и угрожает ей. На место выехал наряд патрульной полиции. Полицейские поднялись в квартиру, в это время мужчина, который находился рядом с женщиной, отсоединил чеку и пригрозил всех взорвать. С этими словами он втолкнул знакомую в квартиру и закрыл дверь. Под угрозой оказалось также жизнь девушки-подростка.

Патрульные вызвали подмогу и начали переговоры по телефону. На место прибыли сотрудники взрывотехнической службы, правоохранители оцепили территорию вокруг дома. Через некоторое время мужчина согласился сдаться и вышел из квартиры. Всех жителей пришлось эвакуировать, так как граната осталась лежать в гостиной. Фигуранта задержали на месте.

По факту возбуждено два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) УК.

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