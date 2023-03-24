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Украина отдала России всех тяжелораненых пленных оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 14:03
Украина отдала России всех тяжелораненых пленных оккупантов - Фото
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Украина в одностороннем порядке передала России всех тяжелораненых захваченных в плен с начала полномасштабной войны российских оккупантов, состояние которых позволяло их транспортировать. Об этом сообщили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Согласно Женевской конвенции, тяжелораненые пленные не подлежат обмену, а должны быть репатриированы без всяких условий.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В то же время в ведомстве напоминают, что Россия не соблюдает правила Женевской конвенции, удерживая в заложниках тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в плен еще до начала широкомасштабного вторжения.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

"Все эти категории граждан согласно международному гуманитарному праву должны быть возвращены Украине путем репатриации без всяких условий", – говорится в сообщении.

Также там напомнили, что Россия не только продолжает удерживать в заложниках гражданских и некомбатантов, но и отказывается допускать к местам их содержания представителей Международного комитета Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, специально создавая бесчеловечные условия пребывания в неволе.

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Мілана Головань
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война Женевская конвенция оккупанты раненые военнопленные
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