Россияне в последний момент отменили запланированный обмен пленными

Сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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"О причинах такого решения несложно догадаться", – говорится в сообщении. Враг продолжает прилагать усилия, чтобы расшатать украинское общество изнутри, используя для этого горе семей, которое сам же и принес, добавили в Штабе.

"Как бы враг не показывал, что ему не вредят потери, но они для него чрезвычайно болезненны. Только на взятых в плен собственных командиров и солдат россияне согласны менять наших военных", – говорится в сообщении.

8 января Украина вернула из российского плена 50 воинов.

Днем 14 января, после "пробной" атаки утром, страна-террорист Россия предприняла первую в 2023 году попытку нанести одновременно многими ракетами максимальный ущерб гражданской критической инфраструктуре Украины. В Днепре оккупанты попали в 9-этажный жилой дом, разрушен подъезд, погибли пять человек, почти 60 пострадали.

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Вадим Ребрина

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