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Украинская ПВО сбила две российские ракеты: они летели из Беларуси во Львовскую область

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 10:00
Украинская ПВО сбила две российские ракеты: они летели из Беларуси во Львовскую область - Фото
Подразделения ПВО ВСУ (Фото – командование объединенных сил ВСУ) 4

Украинская противовоздушная оборона сбила две крылатые ракеты, которые выпустили из Беларуси в сторону Львовской области. Об этом сообщает Воздушное командование Запад.

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Отмечается, что под конец прошедших суток российские истребители с территории Беларуси выпустили крылатые ракеты.

Их целями должны были стать объекты гражданской инфраструктуры во Львовской области. Однако подразделения зенитных ракетных войск командования уничтожили две ракеты.

 

 

Марк Сировой
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ракеты армия рф вкс рф войска россии
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