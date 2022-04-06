Украинская ПВО сбила две российские ракеты: они летели из Беларуси во Львовскую область

Украинская противовоздушная оборона сбила две крылатые ракеты, которые выпустили из Беларуси в сторону Львовской области. Об этом сообщает Воздушное командование Запад.

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Отмечается, что под конец прошедших суток российские истребители с территории Беларуси выпустили крылатые ракеты.

Их целями должны были стать объекты гражданской инфраструктуры во Львовской области. Однако подразделения зенитных ракетных войск командования уничтожили две ракеты.

Всего за сутки 5 апреля Воздушные силы уничтожили восемь крылатых ракет армии России.

Марк Сировой

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